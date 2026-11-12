USS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

USS hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat USS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 197.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 180.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch