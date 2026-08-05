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05.08.2026 06:37:00
USS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
USS liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.73 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.26 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte USS einen Umsatz von 27.39 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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