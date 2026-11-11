USS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

USS hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 31.52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch