Usine de transformation de porc d'Olymel à Vallée-Jonction : Poursuite du dépistage intensif de la Covid-19

ST-HYACINTHE, QC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce que suite à une recommandation des Services de santé publique de Chaudière-Appalaches, l'ensemble de ses employés œuvrant à son usine d'abattage et de découpe de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce, sera soumis à un test de dépistage de la Covid-19. Les équipes devant administrer ces tests seront en place dès ce soir à l'établissement de Vallée-Jonction et les tests se poursuivront dans les prochains jours jusqu'à ce que l'ensemble des employés qui n'a pas encore été testé, soit un peu plus de 800 employés, ait pu bénéficier de cette mesure. Olymel offre ainsi toute sa collaboration au Service de santé publique de Chaudière-Appalaches dans le but d'arriver à endiguer la propagation de ce coronavirus au sein de l'entreprise.

Ces mesures s'imposent après que le dépistage intensif entrepris au cours de la dernière semaine ait révélé une remontée des cas positifs (82 cas confirmés à ce jour à l'usine) et un taux de personnes asymptomatiques très important. Olymel et ses partenaires au sein de cet établissement sont entièrement mobilisés pour freiner l'éclosion en cours en collaboration avec le Service de santé publique de Chaudière-Appalaches. L'entreprise compte sur la coopération de chacun de ses employés pour se plier avec rigueur à toutes les mesures sanitaires en application dans l'usine, notamment la déclaration des symptômes, le port du masque, la distanciation de 2 mètres, ainsi que le lavage des mains.

SOURCE Olymel s.e.c.