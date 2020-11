Usine de transformation de porc d'Olymel à Princeville : Élargissement du dépistage de la Covid-19 à l'ensemble du personnel

ST-HYACINTHE, QC, le 8 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel, de concert avec la direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) annonce qu'un dépistage massif sera effectué auprès de tout le personnel qui n'a pas encore été testé lors des deux précédents dépistages. Celui-ci devrait débuter le mardi 10 novembre prochain.

En élargissant ainsi le dépistage qui visait dans un premier temps le secteur de la coupe, la santé publique du CIUSSS MCQ et la direction d'Olymel espèrent contrôler l'éclosion en cours à cette usine. À ce jour, 95 employés de l'usine d'abattage et de découpe de porcs de Princeville, dans le Centre-du-Québec, ont été déclarés positifs à la Covid-19. La direction d'Olymel souhaite à tous les employés affectés par ce virus de recouvrer la santé le plus rapidement possible.

Rappelons qu'Olymel continue également de travailler avec ses divers partenaires au sein de cet établissement pour contrer la propagation du coronavirus. Conformément aux recommandations de la santé publique, Olymel a bonifié les mesures sanitaires qui étaient en vigueur depuis le début de la pandémie afin de favoriser la déclaration des symptômes, éliminer les croisements et les attroupements et finalement, informer et offrir des services pour diminuer les risques associés au co-voiturage. Comme dans tous ses établissements, l'entreprise compte sur la coopération de chacun de ses employés pour se plier avec rigueur à toutes les mesures sanitaires en application dans l'usine, notamment la déclaration des symptômes, le port du masque, la distanciation de 2 mètres, ainsi que le lavage des mains.

Mentionnons enfin que compte tenu des évènements en cours à l'usine de transformation de porc de Princeville, les opérations de cet établissement tournent au ralenti. La direction d'Olymel reste en communication permanente avec Les Éleveurs de porcs du Québec afin de les tenir informés de l'évolution de la situation.

SOURCE Olymel s.e.c.