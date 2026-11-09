USHIO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

USHIO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

USHIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29.48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34.83 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte USHIO einen Umsatz von 43.07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch