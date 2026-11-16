Usha Martin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Usha Martin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.22 USD. Im letzten Jahr hatte Usha Martin einen Gewinn von 0.210 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 104.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch