Usha Martin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Usha Martin hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4.23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Usha Martin 3.61 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.19 Prozent auf 10.00 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch