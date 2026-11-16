Usha Martin legte Quartalsergebnis vor

Usha Martin hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Usha Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 104.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 104.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch