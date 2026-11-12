User Local,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

User Local,Inc Registered äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch