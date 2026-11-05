USANA Health Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

USANA Health Sciences hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 205.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 213.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch