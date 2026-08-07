USANA Health Sciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

USANA Health Sciences hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 223.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 235.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch