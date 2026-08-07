RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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07.08.2026 05:22:16
USA zahlen Milliardensumme: RWE erzielt Deal mit Trump und stoppt Offshore-Pläne
RWE von Offshore-Projekten vor den Küsten der USA ab. Den Verzicht lässt sich der Konzern mit einer Milliardensumme bezahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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