USA wollen bei EU-Handelsgesprächen Agrarzölle ansprechen - Kreise

DOW JONES--Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union (EU) die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, würden die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen wollen. Die US-Regierung habe diese Themen in einem Dokument thematisiert, das der EU kürzlich übermittelt worden sei, da beide Seiten die Verhandlungen über ein mögliches Handelsabkommen vorantreiben wollten. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte am Donnerstag, dass die beiden Seiten derzeit Ideen und Positionen austauschten. Das US-Dokument wollte er nicht kommentieren.

May 15, 2025 13:02 ET (17:02 GMT)