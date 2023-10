USA und Europa finden noch keine Lösung im langjährigen Zoll-Streit

Von Kim Mackrael

WASHINGTON (Dow Jones)--Die USA und Europa konnten sich am Freitag vor einem gemeinsamen Gipfel in Washington nicht auf eine Lösung zur Abschaffung der Einfuhr- und Ausfuhrzölle bei Stahl und Aluminium einigen. Damit liessen sie einen Handelsstreit ungelöst, der zu einem wachsenden Ärgernis zwischen den verbündeten Volkswirtschaften vor den im kommenden Jahr anstehenden US-Wahlen werden könnte.

Die Regierungsvertreter sind bestrebt, den Streit um die Metallzölle, die US-Präsident Trump 2018 aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeführt hat, zu beenden. US-Präsident Biden setzte die Zölle auf die meisten europäischen Stahl- und Aluminiumprodukte vor zwei Jahren aus, um die Beziehungen zwischen den beiden Volkswirtschaften wiederherzustellen. Die USA und die EU erklärten, dass sie eine neue Vereinbarung anstreben würden, um die Zölle zu ersetzen und die Bedenken über ein Überangebot an Stahl auf den globalen Märkten auszuräumen.

Beide Seiten blieben jedoch während der Gespräche, die bis zum Vortag des Gipfels andauerten, in ihren Ansichten weit auseinander, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Vertreter beider Seiten sagten am Freitag, sie würden ihre Gespräche in den kommenden zwei Monaten fortsetzen. Die Beamten hatten zuvor den 1. Januar als Datum festgelegt, an dem die Zölle aus der Trump-Ära wieder in Kraft treten sollten, wenn kein neues Abkommen erreicht wird.

Eine mit den Gesprächen vertraute Person sagte, die Regierung Biden habe in den Verhandlungen signalisiert, dass sie nicht beabsichtige, die nationalen Sicherheitszölle wieder einzuführen. Ausserdem würde sie eine Verlängerung des derzeitigen Einfrierens der Zölle in Betracht ziehen, wenn im Januar keine Einigung erzielt würde.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2023 10:10 ET (14:10 GMT)