Gannett Aktie 51070431 / US36472T1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.12.2025 15:10:47
USA TODAY Signs Multi-Year Strategic Content Partnership Deal With Meta
(RTTNews) - USA TODAY Co., Inc. (TDAY), Friday announced a multi-year strategic partnership with Meta (META), enabling the latter to access new and archival content from USA TODAY, more than 200 USA TODAY Network local publications and the network of USA TODAY Sports wires.
The financial terms of the deal have not been disclosed.
According to the media company, the deal reflects responsible collaboration between trusted journalism and the information ecosystem.
The collaboration would enable Meta's family of apps and devices to feature news and timely information from trusted local and national newsrooms.
In the pre-market hours, TDAY is trading at $5.06, up 0.20 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Gannett Co Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gannett Co Inc Registered Shs
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI freundlich -- DAX im Plus über 24'000 Punkte-Marke -- Wall Street startet wenig bewegt -- Chinas Börsen letztlich höher - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.