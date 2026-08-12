USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

USA Rare Earth A liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USA Rare Earth A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch