USA Market Update | BX Swiss TV

Heute zu Gast bei BX Swiss TV, Martin Raab, Anlageberater und Vermögensverwalter aus Zürich. Was sich in den letzten Monaten im amerikanischen Automobilmarkt getan hat, welches Potential in aktuellen IPOs steckt und wie sich die Gesamtlage in Bezug auf Corona und die Neuwahlen in den USA entwickelt, dazu berichtet Martin Raab im Interview mit David Kunz.