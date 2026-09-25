Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’261 -0.4%  Bitcoin 69’780 -0.1%  Dollar 0.8291 0.2%  Öl 105.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Führungswechsel bei HELLA: Jens Grösch übernimmt CFO-Posten - Aktie im Blick
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
DKSH-Aktie: Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland geschlossen
SchindlerAktie: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Suche...
Plus500 Depot
25.09.2026 07:10:40

USA greifen in EU-Verfahren gegen X und Elon Musk ein

Von Katherine Hamilton

DOW JONES--Die USA haben einen Antrag eingereicht, um in die Rechtsstreitigkeiten zwischen Elon Musk und der Europäischen Union einzugreifen. Die USA unterstützen Anträge auf Aufhebung einer Entscheidung der Europäischen Kommission, die Elon Musk und sein Unternehmen X für Verstösse gegen das Gesetz über digitale Dienste der EU haftbar gemacht hat. Die EU verhängte eine Gesamtschuldnerstrafe von 120 Millionen Euro.

Das Justiz- und das Aussenministerium der USA arbeiteten bei der Vorbereitung des Antrags zusammen und beriefen sich auf das breite Interesse, US-Unternehmen vor "ausländischen extraterritorialen Durchsetzungsmassnahmen" zu schützen.

Das Justizministerium erklärte, die USA seien daran interessiert sicherzustellen, dass die Wirkung jedes Urteils bezüglich der Entscheidung der Europäischen Kommission mit dem Verständnis der territorialen Zuständigkeit im Völkerrecht übereinstimmt.

In ihrer Entscheidung vom Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission fest, dass X irreführende Praktiken bei der Verwendung des blauen Häkchens zur Kennzeichnung verifizierter Konten angewendet habe, da jeder das Häkchen gegen Bezahlung erhalten konnte. Zudem verwies sie auf eine mangelnde Transparenz im Werbearchiv von X sowie auf das Versäumnis, Forschern öffentliche Daten zur Verfügung zu stellen.

Das US-Justizministerium äusserte Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie die Kommission bestimmt hat, wer als Anbieter digitaler Dienste gilt, um eine Haftung nach dem Gesetz über digitale Dienste zuzuweisen. Sollte der Ansatz der Europäischen Kommission bestätigt werden, könnte dies Auswirkungen auf grosse Online-Plattformen haben, die im Sektor für digitale Dienste innerhalb der EU tätig sind, so das Ministerium.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

24.09.26 Logo WHS Meta im KI-Rausch: Macht Muse die Aktie zum Gewinner?
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
24.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: IT-Sicherheit – Mehr Schutz wegen KI/Straumann – Eine Patt-Situation
24.09.26 SMI verliert an Fahrt
24.09.26 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’506.52 19.61 SSBLXU
Short 14’816.82 13.65 S3PBUU
Short 15’349.99 8.95 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’899.05 24.09.2026 17:30:00
Long 13’361.85 19.61 SWBZHU
Long 13’056.02 13.72 SU3B7U
Long 12’503.71 8.92 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.