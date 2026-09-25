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25.09.2026 07:10:40
USA greifen in EU-Verfahren gegen X und Elon Musk ein
Von Katherine Hamilton
DOW JONES--Die USA haben einen Antrag eingereicht, um in die Rechtsstreitigkeiten zwischen Elon Musk und der Europäischen Union einzugreifen. Die USA unterstützen Anträge auf Aufhebung einer Entscheidung der Europäischen Kommission, die Elon Musk und sein Unternehmen X für Verstösse gegen das Gesetz über digitale Dienste der EU haftbar gemacht hat. Die EU verhängte eine Gesamtschuldnerstrafe von 120 Millionen Euro.
Das Justiz- und das Aussenministerium der USA arbeiteten bei der Vorbereitung des Antrags zusammen und beriefen sich auf das breite Interesse, US-Unternehmen vor "ausländischen extraterritorialen Durchsetzungsmassnahmen" zu schützen.
Das Justizministerium erklärte, die USA seien daran interessiert sicherzustellen, dass die Wirkung jedes Urteils bezüglich der Entscheidung der Europäischen Kommission mit dem Verständnis der territorialen Zuständigkeit im Völkerrecht übereinstimmt.
In ihrer Entscheidung vom Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission fest, dass X irreführende Praktiken bei der Verwendung des blauen Häkchens zur Kennzeichnung verifizierter Konten angewendet habe, da jeder das Häkchen gegen Bezahlung erhalten konnte. Zudem verwies sie auf eine mangelnde Transparenz im Werbearchiv von X sowie auf das Versäumnis, Forschern öffentliche Daten zur Verfügung zu stellen.
Das US-Justizministerium äusserte Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie die Kommission bestimmt hat, wer als Anbieter digitaler Dienste gilt, um eine Haftung nach dem Gesetz über digitale Dienste zuzuweisen. Sollte der Ansatz der Europäischen Kommission bestätigt werden, könnte dies Auswirkungen auf grosse Online-Plattformen haben, die im Sektor für digitale Dienste innerhalb der EU tätig sind, so das Ministerium.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)
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