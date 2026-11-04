USA Compression Partners LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

USA Compression Partners LP Partnership Units hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte USA Compression Partners LP Partnership Units ein EPS von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 357.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch