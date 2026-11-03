US-Zwischenwahlen: Dieses historische Muster sollten Aktienanleger kennen

Nach Zwischenwahlen stieg der S&P 500 bis Ende Juni im Schnitt um 15,5 Prozent

Das dritte Jahr im Präsidentschaftszyklus war historisch das stärkste

Hohe Renditen und teures Öl treffen auf kräftig wachsende Gewinne

Die US-Zwischenwahlen am 3. November könnten für den S&P 500 eher zum Startsignal als zur Belastung werden, denn ein langjähriges Muster spricht unabhängig vom Wahlausgang für steigende Kurse. Wie MarketWatch berichtet, legte der US-Leitindex seit 1950 zwischen dem Wahltag und dem 30. Juni des Folgejahres im Schnitt um 15,5 Prozent zu. Die Auswertung stammt von Matt Cerminaro, dem Gründer von Exhibit A, einer Plattform für Finanzberater. Ende Oktober notierte der Index zwar nur wenige Prozent unter seinem Rekordniveau. Ein scharfer Rücksetzer bei Halbleitern und anderen gefragten Werten rund um künstliche Intelligenz hat viele Anleger dennoch spürbar verunsichert.

Cerminaro zieht aus seinen Daten eine bemerkenswert klare Schlussfolgerung. „Die beste Strategie für die Zwischenwahlen lautet: Fernseher ausschalten und für den Wahltag eine Kauforder setzen“, sagte er gegenüber MarketWatch. Das Wirtschaftsportal weist allerdings selbst darauf hin, dass vergangene Renditen keine Garantie für die künftige Entwicklung bieten. Der historische Befund sei dennoch solide, heisst es in dem Bericht. Nach Einschätzung von MarketWatch spricht das Muster dafür, dass die Kurse weiter zulegen, und zwar ganz gleich, wer die Wahlen im November für sich entscheidet. Für Anleger, die angesichts der Schwäche bei Chipwerten vor allem auf die Risiken schauen, liefert die Statistik damit zumindest ein Gegengewicht.

Zinsen, Ölpreis und Milliardenausgaben trüben das Bild

Ganz frei von Hindernissen ist der Weg nach oben allerdings nicht, wie MarketWatch betont. Die Renditen von US-Staatsanleihen bewegen sich weiterhin in der Nähe ihrer höchsten Stände seit Jahrzehnten, auch wenn eine Erholung am Rentenmarkt Ende Oktober die Rendite der zehnjährigen Anleihe wieder unter die Marke von 5 Prozent gedrückt hat. Hinzu kommt der Krieg im Iran, der sich weiter hinzieht. Die Ölpreise der Sorten WTI und Brent sind zeitweise auf das höchste Niveau seit Mai zurückgekehrt.

Auch aus dem Technologiesektor kamen keine eindeutigen Entwarnungssignale. Die neuen Quartalszahlen von Meta Platforms lieferten Anlegern offenbar wenig Gewissheit darüber, dass sich die immensen Summen für den Aufbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden. Zugleich richtet sich der Blick auf den Kapitalmarkt: Mit Anthropic steht bald ein weiterer Börsengang bevor. Manche Marktteilnehmer fürchten, dass die Flut neuer Aktien aus einer weiteren Grossemission die vorhandene Nachfrage nach Dividendenpapieren überfordern könnte.

Starke Unternehmensgewinne als Gegengewicht

Dem stehen jedoch auch handfeste positive Faktoren gegenüber. Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research, verweist laut MarketWatch vor allem auf die Ertragsseite der Unternehmen. „Hohe Ölpreise waren in der Vergangenheit schon Auslöser für Bärenmärkte, höhere Zinsen ebenso. Es gab eine ganze Menge Gegenwind, aber ich denke, die Gewinne haben diese Sorgen ausgeglichen“, sagte Stovall gemäss MarketWatch. Tatsächlich haben die grössten US-Konzerne ihre Gewinne in einem atemberaubenden Tempo gesteigert, heisst es. Die Wall Street rechne zudem damit, dass die Ergebnisse auch im Jahr 2027 überzeugen und Anleger weiter beeindrucken werden.

Das dritte Jahr im Präsidentschaftszyklus gilt als das stärkste

Zusätzlichen Rückenwind könnte der vierjährige Präsidentschaftszyklus liefern. 2027 markiert das dritte Jahr der laufenden Amtszeit, und genau diese Phase war nach Angaben von Stovall historisch die stärkste am Aktienmarkt. Wie MarketWatch berichtet legte der S&P 500 laut Daten von CFRA im dritten Jahr im Schnitt um 16,3 Prozent zu, während der Durchschnitt über alle Jahre bei 9,1 Prozent liegt. Auch der Zeitpunkt passt ins Bild: Das vierte Quartal eines Zwischenwahljahres brachte mit durchschnittlich 6,4 Prozent die zweitbeste Entwicklung aller 16 Quartale des Zyklus. Übertroffen wurde es nur vom ersten Quartal des dritten Jahres mit einem Plus von 7,0 Prozent, und genau dieses Quartal steht als nächstes an.

Für Stovall ist das keine statistische Laune, sondern hat einen handfesten Grund. „Der Grund dafür ist, dass die regierende Partei nach der anstehenden Präsidentschaftswahl an der Macht bleiben will“, erklärte der Stratege gemäss MarketWatch. „Sie leitet stimulierende Massnahmen ein, die voraussichtlich Früchte tragen, wenn die Person oder die Partei zur Wiederwahl ansteht“, fügte er hinzu. US-Präsident Donald Trump hat damit bereits frühzeitig begonnen. Mit Unterstützung der Republikaner im Kongress setzte er 2025 umfangreiche Steuersenkungen durch. Im Wahlkampf kündigte Trump zudem an, jedem erwachsenen US-Bürger eine „Dividende“ von 5'000 US-Dollar zu zahlen, sofern die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verteidigen.

Ohne Technologie-Aktien wird es für den S&P 500 schwer

Ob sich das historische Muster auch dieses Mal durchsetzt, dürfte massgeblich von den Technologiewerten abhängen. Auf sie konzentrierte sich ein Grossteil der Kursverluste, und mit einem Gewicht von knapp 40 Prozent im S&P 500 bestimmen sie die Richtung des Index entscheidend mit. „Ich habe die genaue Mathematik nicht durchgerechnet, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass der S&P 500 ohne die Beteiligung der grössten Technologiekonzerne einen nennenswerten Zuwachs verbucht“, sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers laut MarketWatch.

Saisonal spricht der Kalender zumindest grundsätzlich für den Markt: Das vierte Quartal ist den CFRA-Daten zufolge mit durchschnittlich 4,2 Prozent auch ausserhalb von Wahljahren das stärkste der vier Kalenderquartale. Neben dem Ergebnis der Wahl am 3. November rückt für Anleger damit vor allem die Frage in den Mittelpunkt, ob sich Halbleiter und andere Werte rund um künstliche Intelligenz in den kommenden Wochen stabilisieren. Gerade die Kursentwicklung der grossen Technologiekonzerne nach dem Wahlabend dürfte zeigen, ob der S&P 500 in der Lage ist, an das Muster der vergangenen Jahrzehnte anzuknüpfen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.ch

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