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25.11.2026 14:45:43
US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,3 Prozent
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 viel stärker gewachsen als zunächst berichtet. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent gemeldet hatte. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen.
Der von der US-Notenbank als Inflationsmass favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,1 (vorläufig: 2,1) Prozent.
Der BIP-Deflator betrug 1,9 (vorläufig: 2,3) Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 2,3 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)
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