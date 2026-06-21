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21.06.2026 09:06:36

US-Vizepräsident JD Vance ist auf dem Bürgenstock eingetroffen

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Bürgenstock NW (awp/sda) - US-Vizepräsident JD Vance ist laut übereinstimmenden Quellen am Sonntagmorgen gegen 06:40 Uhr auf dem Bürgenstock NW eingetroffen. Er nimmt dort an den für den heutigen Tag geplanten Verhandlungen mit dem Iran teil.

Vance und seine Ehefrau waren laut dem Sprecher des US-Vizepräsidenten um 05.59 Uhr Ortszeit in Emmen LU gelandet. Die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, befanden sich bereits seit Samstag auf dem Bürgenstock.

Auch die Delegation aus Teheran war bereits am Samstagabend im Hotel eingetroffen. Unter den Vermittlern war auch Katar, Eigentümer des Hotels, seit Freitag hochrangig vertreten. Pakistan kündigte am Samstagabend die Entsendung von Premierminister Shehbaz Sharif sowie des einflussreichen pakistanischen Armeechefs an.

Die Verhandlungen auf Expertenebene sollen nach ihrer Verschiebung vom Freitag am Sonntag beginnen. Ziel ist es, das am Mittwoch von Washington und Teheran unterzeichnete Grundsatzabkommen in eine endgültige Vereinbarung zu überführen. Bis zu einer abschliessenden Einigung dürfte der Prozess rund zwei Monate dauern. Auf der Traktandenliste steht unter anderem das iranische Atomprogramm.

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