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21.06.2026 06:48:36

US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen

JD.com
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Washington/Luzern (awp/sda/afp) - US-Vizepräsident JD Vance ist am Sonntag in der Schweiz auf dem Bürgenstock eingetroffen. Dort sollen Gespräche mit dem Iran über eine dauerhafte Beendigung des Kriegs im Nahen Osten stattfinden.

Vance und seine Ehefrau landeten laut seinem Sprecher um 05.59 Uhr Ortszeit auf dem Militärflugplatz Emmen bei Luzern. Anschliessend reisten sie zum Bürgenstock weiter, wo die Gespräche mit der iranischen Delegation stattfinden sollen.

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