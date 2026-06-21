JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.06.2026 06:48:36
US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen
Washington/Luzern (awp/sda/afp) - US-Vizepräsident JD Vance ist am Sonntag in der Schweiz auf dem Bürgenstock eingetroffen. Dort sollen Gespräche mit dem Iran über eine dauerhafte Beendigung des Kriegs im Nahen Osten stattfinden.
Vance und seine Ehefrau landeten laut seinem Sprecher um 05.59 Uhr Ortszeit auf dem Militärflugplatz Emmen bei Luzern. Anschliessend reisten sie zum Bürgenstock weiter, wo die Gespräche mit der iranischen Delegation stattfinden sollen.
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)
|
07:06
|US-Vizepräsident JD Vance ist auf dem Bürgenstock eingetroffen (AWP)
|
06:48
|US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen (AWP)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
02.06.26