|Inflationsdruck steigt
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14.10.2026 14:48:00
US-Verbraucherpreise im September: Inflation übertrifft die Erwartungen
Der Inflationsdruck in den USA hat im September deutlicher als erwartet zugenommen.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,6 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet.
Die Energiepreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent, während die Lebensmittelpreise unverändert blieben.
DJG/hab/mgo
Dow Jones Newswires
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