Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Barrick Mining144690732
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-ETFs unter Druck: Institutionelle Investoren ziehen Gelder ab
Standard Lithium-Aktie im Fokus: Transformation zum Lithiumlieferanten für die USA
VW-Aktie: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot
21.02.2026 14:15:36

US-Urteil zu Zöllen: Welle an Rückforderungen erwartet

WASHINGTON (awp international) - Der Supreme Court hat viele von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle für unrechtmässig erklärt, nun könnten zahlreiche Unternehmen bereits gezahlte Abgaben in Milliardenhöhe zurückfordern. Wirtschaftsexperten befürchten Chaos, sollte es zu zig Tausenden Rückforderungen kommen. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar.

Wie der "Spiegel" schreibt, hat der Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh, der gegen die Entscheidung gestimmt hat, bereits vor grossen Schwierigkeiten gewarnt. Die Vereinigten Staaten könnten gezwungen sein, Milliarden Dollar an Importeure zurückzuzahlen, mahnte Kavanaugh demnach in seiner abweichenden Meinung. "Die Rückerstattung dürfte chaotisch werden."

Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, sieht Chancen auf eine Rückzahlung unrechtmässig erhobener US-Zölle. "Zu viel gezahlte Zölle müssen zurückgezahlt werden", sagte er dem Deutschlandfunk. Zuständig wäre wohl das Handelsgericht in New York, also der Court of International Trade. Vermutlich werde es Hunderttausende Anträge geben.

Zölle werden gemeinhin von den Importeuren gezahlt. Wie der "Spiegel" weiter schreibt, haben etwa US-Einzelhändler wie Amazon oder Walmart , aber auch Autobauer wie General Motors und Ford sowie andere Industrieunternehmen seit dem vergangenen Jahr viele Milliarden an zusätzlichen Zöllen bezahlt, sobald ihre Waren in den USA ankamen. Und diese Milliarden würden jetzt wohl zurückverlangt.

Aber auch die Unternehmen selbst liefen Gefahr, von ihren Kunden auf Rückerstattung verklagt zu werden, weil sie die Zölle an die Kunden weitergegeben haben.

Auch Hedgefonds und Broker könnten sich an dem Milliardenspiel beteiligen, berichtet der "Spiegel". Wenn etwa Unternehmen keine Ressourcen hätten, um ihre Ansprüche geltend zu machen, können sie diese an Hedgefonds verkaufen. Diese würden dann die Arbeit vor dem Handelsgericht übernehmen, und das Unternehmen bekomme das Geld sofort. Allerdings verlangten Hedgefonds einen hohen Abschlag - oft mehr als 30 Prozent./hgo/DP/zb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
20.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie freundlich: Millionenschweren Auftrag erhalten
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RENK
Newmont-Aktie in Rot: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Trotz Umsatzrekord: Klarna-Aktie sackt nach Milliarden-Meilenstein ab
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag gefragt

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 08/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:34 ROUNDUP: CDU will Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren
14:13 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit
14:13 CDU fordert Rücknahme der Cannabis-Legalisierung
14:12 CDU will Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren
14:12 CDU-Parteitag gegen Limosteuer
13:34 ROUNDUP: Neue Proteste an iranischer Elite-Universität
13:27 Hongkong will abgebrannte Wohnungen zurückkaufen
13:22 Sandsturm erfasst Peking und Nordchina
13:22 CDU-Parteitag: Keine Mehrheit für Sozial-Reformpläne der JU
13:22 US-Urteil zu Zöllen: Welle an Rückforderungen erwartet