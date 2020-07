US-Supermarktriese Walmart verhängt landesweite Maskenpflicht für Kunden

Der US-Supermarktriese Walmart verhängt wegen der Coronavirus-Pandemie landesweit eine Maskenpflicht für seine Kunden.

Die Vorgabe soll ab kommender Woche in allen Filialen in den USA gelten, wie Walmart am Mittwoch erklärte. "Wir sind sicherlich nicht das erste Unternehmen, das eine Gesichtsbedeckung verlangt. Aber wir wissen, dass das ein einfacher Schritt ist, den jeder für seine Sicherheit und die Sicherheit anderer in unseren Märkten unternehmen kann." Bislang hatte Walmart seine Kunden ermutigt, Schutzmasken zu tragen. Verpflichtend war dies aber nicht. Der Konzern betreibt unter dem Namen Walmart und Sam's Club mehr als 5300 Supermärkte in den USA. Eine Reihe von US-Konzernen wie Fluggesellschaften haben bereits eine Maskenpflicht verhängt, um Ansteckungen zu verhindern. In einigen Regionen wird das auch von den Behörden vorgeschrieben.

Die USA haben in den vergangenen Wochen einen drastischen Wiederanstieg der Infektionszahlen verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits mehr als 3,4 Millionen Infektionen und mehr als 136.000 Tote bestätigt - die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit. Die US-Gesundheitsbehörden empfehlen inzwischen allen Bürgern das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit. Das Thema ist allerdings vielerorts politisch aufgeladen. So weigert sich Präsident Donald Trump beharrlich, eine Schutzmaske zu tragen. Er hat bislang nur ein Mal, bei einem Krankenhausbesuch am Wochenende, öffentlich eine Maske getragen.

NEW YORK (AFP)