US Steel-Aktien gefragt: ArcelorMittal könnte offenbar in Übernahmekampf einsteigen

Nachdem das Stahlkonzern am Montag angekündigt hatte, sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft zu machen, könnte nun einem Medienbericht zufolge ArcelorMittal in das Rennen einsteigen. Dies trieb den Kurs an der NYSE am Mittwoch nochmals um 5,28 Prozent auf 31.83 US-Dollar an, nachdem dieser am Montag um 36 Prozent in die Höhe geschnellt war. Zeitweise hatte das Tagesplus am Mittwoch sogar mehr als sechs Prozent betragen.

Der Wettbewerber Cleveland-Cliffs und die US-Industrieholding Esmark sind seit Montag als Interessenten bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete nun, auch der europäische Wettbewerber ArcelorMittal erwäge, eine Offerte abzugeben. Für diesen wäre es eine Rückkehr in die USA, denn das dortige Geschäft war erst vor drei Jahren fast vollständig an Cleveland-Cliffs abgegeben worden.

Die Spekulationen übertünchen ein bislang dürftiges Jahr für die Anleger von US Steel. In der Vorwoche hatte der Kurs noch mehr als neun Prozent unter dem Kurs zum Jahreswechsel gelegen, während die US-Leitindizes 2023 unterschiedlich stark im Plus liegen. Durch die Kursgewinne in dieser Woche ist bei US Steel daraus ein Jahresplus von einem Viertel geworden.

NEW YORK (awp international)