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19.08.2026 09:24:51

US-Staaten werfen Meta vor, junge Nutzer abhängig zu machen

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Meta wird vorgeworfen, mit seinen Onlineplattformen absichtlich Suchtverhalten bei Kindern hervorzurufen. Der Prozess geht auf die sogenannten Facebook Files zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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