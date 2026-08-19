Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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19.08.2026 09:24:51
US-Staaten werfen Meta vor, junge Nutzer abhängig zu machen
Meta PlatformsMeta wird vorgeworfen, mit seinen Onlineplattformen absichtlich Suchtverhalten bei Kindern hervorzurufen. Der Prozess geht auf die sogenannten Facebook Files zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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