US-Sicherheitsbehörden prüfen Vereinbarung von Oracle und TikTok - Oracle-Aktie etwas fester

Das US-Finanzministerium wird eine Vereinbarung von Oracle Corp. und anderen Unternehmen überprüfen, mit denen TikToks US-Geschäft so umstrukturiert werden soll, dass ein Verbot der beliebten Video-Sharing-App aufgrund deren chinesischen Eigentümern vermieden werden kann.

Oracle hatte am Montagabend mitgeteilt, in einem Schreiben von TikToks chinesischer Muttergesellschaft ByteDance an die US-Regierung als Partner genannt worden zu sein.

In dem Vorschlag, mit dem die Sicherheitsbedenken der US-Regierung ausgeräumt werden sollen, wird der amerikanische Technologiekonzern "als vertrauenswürdiger Technologieanbieter" benannt. TikTok zeigte sich überzeugt, die Sicherheitsbedenken ausräumen zu können. Keines der beiden Unternehmen gab Einzelheiten der Vereinbarung bekannt.

Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Montag, dass sein Büro am Wochenende einen Angebotsvorschlag von Oracle für das Geschäft von TikTok erhalten habe. Das vom Finanzministerium geführte Committee on Foreign Investments in the US (Cfius), das Auslandsinvestitionen auf Sicherheitsbedrohungen abklopft, werde den Vorschlag diese Woche prüfen. "Wir werden das diese Woche im Cfius-Ausschuss prüfen und dann eine Empfehlung an den Präsidenten abgeben und sie mit ihm besprechen", sagte Mnuchin auf CNBC. Präsidenten haben allerdings die Befugnis, Cfius-Empfehlungen zu überstimmen, um einen Deal entweder zu genehmigen oder zu blockieren.

US-Präsident Trump hatte auf einen Verkauf des US-Geschäfts von TikTok gedrängt und gesagt, dass das Geschäft ohne einen Deal eingestellt würde. Er hatte am 6. August einen Präsidialerlass unterzeichnet, in dem er einem amerikanischen Unternehmen eine Frist von 45 Tagen für den Kauf von TikToks US-Geschäft setzte.

Oracle hat sich im Werben um die Restrukturierung von TikToks US-Geschäft gegen Microsoft durchgesetzt.

Oracle wird vermutlich mit TikTok zusammenarbeiten, um die Daten amerikanischer Benutzer in die Cloud-Computing-Infrastruktur von Oracle zu verschieben und diese Informationen nur in den USA zu speichern. Oracle wird sich mit einigen US-Investoren von ByteDance zusammenschliessen. Der Einzelhandelskonzern Walmart, der zuvor mit Microsoft zusammengearbeitet hatte, signalisierte Informanten zufolge, einen Beitritt zur Oracle-Gruppe zu erwägen, wie informierte Personen sagten.

Für Oracle ist die Hauptattraktion eines Geschäfts mit TikTok, einen Vorzeigekunden in seiner Cloud zu haben, wie Informanten sagten. Die Vereinbarung könnte Oracle einen Schub geben, sein stabiles Datenbankgeschäft zu einem Hauptakteur im Cloud Computing zu machen - wenn die Unternehmen sich die Zustimmung der Regierung für ihren Plan sichern können. TikTok verfügt über eine begehrte Benutzerbasis für Oracle-Chairman Larry Ellison , der versucht, den Wandel des von ihm gegründeten Unternehmens in Richtung Cloud Computing zu beschleunigen, einen der dynamischsten Technologie-Bereiche.

Oracle hinkt derzeit weit hinter führenden Cloud-Anbietern wie Amazon.com und Microsoft her. Oracle bietet hauptsächlich Software für Unternehmenskunden an, um deren Geschäft zu unterstützen.

Die an der NYSE notierte Oracle-Aktie steigt zeitweise um 2,29 Prozent auf 60,82 US-Dollar.

