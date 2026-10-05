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05.10.2026 17:57:36

US-Rüstungsunternehmen öffnet Standort in Leipzig

Covenant Transport
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(Ausführliche Fassung)

LEIPZIG (awp international) - Das US-Rüstungsunternehmen Covenant hat in Leipzig seine Produktionsstätte zur Herstellung weitreichender Marschflugkörper eröffnet. Die Fertigung des Waffensystems Anthem solle 2027 beginnen, sagte Firmenchef Michael Kaufman. Im ersten Jahr sollen 1.000 Stück in der sächsischen Stadt produziert werden. 2028 werden bereits 5.000 Exemplare angestrebt.

Leipzig werde der weltweit grösste Standort von Covenant sein, sagte Kaufman. Von dort aus sollen europäische Kunden beliefert werden. In Zukunft sollen mehrere Hundert Menschen in der Produktion arbeiten. Das US-Unternehmen hat auch noch eine Fabrik in Dallas im US-Bundesstaat Texas sowie einen Standort in Israel.

Waffensysteme als Basis für europäische Verteidigung

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Johannes Steiniger, betonte die Notwendigkeit der Abschreckung. "Der beste Marschflugkörper ist der, der niemals fliegen muss, aber fliegen kann", sagte er. Covenant investiere rund 250 Millionen Euro. Eine US-Firma helfe, die Basis für Europas Verteidigung zu bauen - das sei ein starkes politisches Zeichen.

Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen und hat laut Steiniger eine Reichweite von weit über 1.000 Kilometern. Der Marschflugkörper wird als Waffe für Präzisionsschläge tief im gegnerischen Gebiet ("deep strike") bezeichnet.

In Leipzig werden die Flugkörper montiert. Die Bestückung mit Sprengstoff erfolgt nach Unternehmensangaben erst vor Ort bei den Kunden. Mit der angestrebten Jahresproduktion von 5.000 Stück würden Armeen in Europa in die Lage versetzt, signifikante Bestände aufzubauen, sagte der Staatssekretär.

Das Unternehmen will das Waffensystem deutlich günstiger anbieten als bislang auf dem Markt verfügbare Systeme. Covenant erklärt dazu, Anthem werde einen sechsstelligen Betrag kosten, also weniger als eine Million, während andere Waffensysteme dieser Art üblicherweise mehrere Millionen US-Dollar pro Stück kosten.

Kretschmer: Abschreckung ist die beste Sicherheit

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüsste die Ansiedlung des US-Unternehmens. "Wir sind in einer Zeit, in der wir uns sicher aufstellen müssen. Freiheit, Demokratie, Wohlstand geht nicht ohne Sicherheit. Und die beste Sicherheit ist immer noch die Abschreckung. Deswegen ist es gut, dass wir in diesem Bereich auch aktiv sind", sagte der CDU-Politiker.

Die Produktionshalle befindet sich im Leipziger Norden. Covenant hat eine bestehende Gewerbehalle angemietet. Vor Beginn der Produktion müssen die Behörden noch die Umwidmung der Lager- in eine Fertigungshalle genehmigen. Das sei aber eher eine Formalie, hiess es.

Covenant wurde erst 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington D.C.. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in drei Finanzierungsrunden mehr als 250 Millionen US-Dollar (215 Millionen Euro) von Investoren eingeworben.

Unter den Geldgebern ist auch der Founders Found, bei dem Peter Thiel zu den Mitgründern zählt. Er ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen, seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und seine Kritik an liberalen Demokratien./bz/DP/nas

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