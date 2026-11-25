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25.11.2026 16:39:42
US-Rohöllagerbestände wie erwartet gestiegen
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,109 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,38 Millionen Barrel erhöht.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,733 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,192 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 10:40 ET (15:40 GMT)
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