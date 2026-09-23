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23.09.2026 16:38:41
US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 18. September ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,696 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,64 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,686 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,794 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)
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