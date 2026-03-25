Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’710 1.6%  SPI 17’736 1.5%  Dow 46’481 0.8%  DAX 22’992 1.6%  Euro 0.9160 0.1%  EStoxx50 5’655 1.3%  Gold 4’562 2.0%  Bitcoin 56’383 1.4%  Dollar 0.7910 0.4%  Öl 100.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleger steigen wieder ein: DroneShield-Aktie erholt sich kräftig nach Analystenschock
Barclays Capital gibt Heidelberg Materials-Aktie Overweight
BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidender Termin als Bewährungsprobe nach Gründer-Abgang
Deutsche Telekom-Aktie reagiert unaufgeregt auf Machtwechsel im Zukunftsressort - Konzern unter Zugzwang
Munich Re-Aktie fester: Versicherungsgesellschaft sieht Cybercrime auf dem Vormarsch
Suche...
eToro entdecken
25.03.2026 15:36:40

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. März wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,926 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,156 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,593 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,436 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zur Vorwoche weitgehend unverändert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Ölpreise kommen deutlich zurück
09:11 Trump spricht, die Börse bebt: Chancen und Risiken im S&P 500®
08:59 SMI vor möglicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich fester
24.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’197.62 19.11 B77S2U
Short 13’446.12 13.91 SCWB4U
Short 13’948.90 8.88 SA6BMU
SMI-Kurs: 12’709.72 25.03.2026 15:24:08
Long 12’042.19 16.58 SSBBTU
Long 11’890.04 13.91 S3JBXU
Long 11’388.90 8.94 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Dienstagnachmittag ein
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs
Newron-Aktie verliert deutlich: Rote Zahlen und Pläne für die Wall Street
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI stärker -- DAX nimmt 23'000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.