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16.09.2026 16:36:40
US-Rohöllagerbestände weniger stark gesunken als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 11. September weniger stark verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,64 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,391 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,794 Millionen Barrel zu. Analysten hatten dagegen ein Minus von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,269 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)
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