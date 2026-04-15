Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’234 -0.3%  SPI 18’609 -0.2%  Dow 48’401 -0.3%  DAX 24’098 0.2%  Euro 0.9217 0.1%  EStoxx50 5’949 -0.6%  Gold 4’816 -0.5%  Bitcoin 57’850 0.0%  Dollar 0.7815 0.0%  Öl 95.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Roche1203204Helvetia Baloise46664220SAP345952NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kreuzfahrt-Chaos bei TUI: Sicherheitslage im Nahen Osten sorgt für Einschnitte - Aktie etwas fester
Stadler-Aktie fester: Auftrag aus Görlitz und Zwickau
NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Lakeland Financial-Aktionäre freuen
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Moodys Anlegern eine Freude
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Bank of New York Mellon-Anleger freuen
Suche...
eToro entdecken
15.04.2026 16:38:40

US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 10. April verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,913 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,081 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,328 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,589 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein geringfügiger Rückgang von 0,134 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:21 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’845.72 19.23 SA6BMU
Short 14’111.20 13.90 S4BB8U
Short 14’643.14 8.91 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’233.94 15.04.2026 16:34:03
Long 12’722.63 18.96 SGHBWU
Long 12’467.70 13.97 SN8B6U
Long 11’933.13 8.91 SFDB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.