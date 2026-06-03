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03.06.2026 16:41:40
US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,974 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,327 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,364 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,572 Millionen gesunken waren.
Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche nahezu unverändert bei 13,7 Millionen Barrel pro Tag. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)
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