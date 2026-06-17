Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’788 0.2%  SPI 19’470 0.3%  Dow 52’165 0.3%  DAX 24’898 -0.1%  Euro 0.9194 -0.2%  EStoxx50 6’297 0.6%  Gold 4’352 0.5%  Bitcoin 51’612 -0.8%  Dollar 0.7931 0.0%  Öl 80.3 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MetLife-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nexstar Media Group Anlegern eine Freude
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MasterCard-Aktionäre freuen
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich T-Mobile US-Anleger freuen
Suche...
eToro entdecken
17.06.2026 16:35:40

US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. Juni stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 8,263 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 3,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,227 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,906 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,186 Millionen gestiegen waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:50 EZB hebt Zinsen an: Drei Gradmesser für den Finanzstandort Deutschland
09:38 Marktüberblick: BMW im Fokus
09:09 SMI-Aufschwung hält an
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Aufwärtsdynamik lässt nach
16.06.26 Julius Bär: 25.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’353.71 19.94 SSTBFU
Short 14’654.32 13.90 S8QBNU
Short 15’248.43 8.66 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’788.12 17.06.2026 16:25:40
Long 13’214.35 19.11 SXBKNU
Long 12’945.43 13.97 SU3B7U
Long 12’367.11 8.82 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht
Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Roter Handelsschluss: Micron Technology-Aktie setzt Rally nur zeitweise fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.