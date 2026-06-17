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17.06.2026 16:35:40
US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. Juni stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 8,263 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 3,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,227 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,906 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,186 Millionen gestiegen waren.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)
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