|
07.01.2026 16:44:40
US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Januar stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,8 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 0,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,934 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 7,7 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 2,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,845 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.
