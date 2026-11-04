US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,865 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,892 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,222 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Plus von 0,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,87 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 14,0 Millionen Barrel pro Tag geringfügig höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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November 04, 2026 10:37 ET (15:37 GMT)