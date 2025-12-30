US-Rohöllagerbestände leicht gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Dezember leicht ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,274 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,9 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,808 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA betrug in der Woche 13,8 Millionen Barrel pro Tag.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)