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10.09.2026 18:18:40
US-Rohöllagerbestände gesunken
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 4. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,391 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,45 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,269 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,173 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)
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