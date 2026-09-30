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30.09.2026 16:46:39
US-Rohöllagerbestände gestiegen
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. September ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,92 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,696 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,68 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,686 Millionen gesunkene.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 10:47 ET (14:47 GMT)
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