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18.11.2026 16:38:40
**US-Rohöllagerbestände deutlich stärker gestiegen als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 13. November stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,38 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen lediglich einen Anstieg um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,657 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,192 Millionen Barrel zu. Analysten hatten nur ein Plus von 1,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,799 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag um 0,5 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Rückgang von 0,3 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 10:38 ET (15:38 GMT)
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