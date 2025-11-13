Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.11.2025 18:21:40

US-Rohöllagerbestände deutlich stärker als erwartet gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 7. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,413 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,202 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,945 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,0 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,729 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel pro Tag um 0,2 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 12:22 ET (17:22 GMT)

