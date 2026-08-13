Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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13.08.2026 10:08:37
US-Reisebranche fürchtet strengere Visa-Regeln
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
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13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
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11.08.26
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07.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
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07.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Visa Inc.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Novartis
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Inside Trading & Investment
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Visa am 13.08.2026
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Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.