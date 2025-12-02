Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’213 -0.4%  Bitcoin 70’081 0.9%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 63.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Roche-Aktie: In USA und Europa Zulassungen für einen Diagnosetest erhalten
Swissquote-Aktie: Aktionär verkauft offenbar Paket von 3,5 Prozent
dormakaba-Aktie: Vor Übernahme von MetaMatic in Deutschland
Meyer Burger-Aktie: Definitive Nachlassstundung erhalten
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 326835 / US0727303028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 07:42:42

US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit beim Supreme Court

Bayer
7.70 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

(Technische Wiederholung)

DOW JONES--Im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pestizids Glyphosat bekommt Bayer Unterstützung seitens der US-Regierung. Der Solicitor General, der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützte den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen. Für die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annimmt, hat der Rückhalt durch die US-Regierung grossen Einfluss.

Bayer begrüsste den Schritt in einer Stellungnahme. "Die Unterstützung der US-Regierung ist ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Landwirte in den USA, die regulatorische Klarheit benötigen", sagte Vorstandschef Bill Anderson.

Bundesberufungsgerichte waren bei den Rechtsstreitigkeiten zum Unkrautvernichter Roundup zu sich widersprechenden Urteilen gekommen. Bayer ist der Meinung, dass Klagen in einzelnen Bundesstaaten die Zulassung des Pestizids durch die US-Bundesbehörde EPA nicht konterkarieren dürfen und will dies am Fall Durnell überprüfen lassen.

Insgesamt rund 67.000 ähnliche Fälle sind noch offen. Bayer hat bereits rund 10 Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt, konnte bisher aber die Klagewelle, die sich der Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto 2018 eingehandelt hatte, nicht grundsätzlich eindämmen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 01:43 ET (06:43 GMT)