13.02.2026 14:41:41
US-Realeinkommen steigen im Januar um 0,5 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Dezember ein Rückgang um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Januar saison- und inflationsbereinigt 390,38 US-Dollar nach 388,33 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 08:42 ET (13:42 GMT)
