US-Präsident Biden wird an Weltklimakonferenz in Ägypten teilnehmen

Washington (awp/sda/afp) - US-Präsident Joe Biden wird im kommenden Monat zur UN-Klimakonferenz in Ägypten reisen. Der Demokrat werde "den globalen Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben", den Verwundbarsten helfen, sich gegen die Auswirkungen der Erderwärmung zu wappnen und "die Notwendigkeit hervorheben, dass die Welt handelt", erklärte das Weisse Haus in Washington am Freitag.

Die 27. Weltklimakonferenz (COP27) findet vom 6. bis 18. November im ägyptischen Scharm el-Scheich statt. Dort wird es vor allem um eine grössere Unterstützung der wohlhabenden und für einen Grossteil der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlichen Länder für ärmere Staaten gehen. Biden wird die Klimakonferenz am 11. November besuchen.