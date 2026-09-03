US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt

Die UBS Group AG hat im zweiten Quartal 2026 Einblicke in ihre im US-Markt gehaltenen Beteiligungen gewährt. Aus dem aktuellen Formular 13F zum Stichtag am 30. Juni 2026 geht hervor, dass die Schweizer Grossbank bei den grössten US-Technologiekonzernen massiv nachlegte. Das Asset-Management verzeichnete besonders kräftige Zukäufe bei Apple und Microsoft , während bei NVIDIA sowie Amazon minimale Gewinnmitnahmen verbucht wurden.

Eine Besonderheit der reinen Aktien-Top-10 bildet die Präsenz des eigenen Unternehmens: Die UBS stockte auch den Bestand an eigenen Anteilsscheinen leicht aus.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds , in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch